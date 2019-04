Nach monatelangen Spekulationen und Gerüchten erfuhr die digitale Version der Xbox One S im letzten Monat erneut durchgesickerte Details, worauf sofort weitere konkrete Details (und Bilder) folgten. Nun ist ein weiteres Leck aufgetreten.

Wario64 auf Twitter hat Bilder der Xbox One S All-Digital Edition veröffentlicht, die am 7. Mai in Europa auf den Markt kommen soll, wie zuvor durchgesickert. Der Preis soll angeblich 229,99 Euro betragen. Die Xbox One S kostet aktuell auf Amazon rund 295 Euro. Die fraglichen Bilder sind in etwa die gleichen wie die, die aus dem jüngsten Leak kamen, was ebenso wie der letzte Bericht behauptete, dass die Konsole Downloadcodes für Sea of ​​Thieves, Forza Horizon 3 und Minecraft enthält.

Xbox One S „All Digital‘ console leaked, €229.99, 1TB for May 7th in Europe (no-disc drive) https://t.co/WAAI7k0Xll pic.twitter.com/178He93wSY — Wario64 (@Wario64) 13. April 2019

Microsoft hat bisher noch nichts bestätigt, also nimm diesen Leak mit einer Prise Salz. Falls der VÖ-Termin mit 7. Mai stimmt, werden wir höchstwahrscheinlich sehr bald auch davon von offizieller Seite erfahren. Die Veröffentlichung der Digital Edition würde jedoch super mit dem Xbox Game Pass Ultimate-Bundle zusammenpassen, wie wir finden.