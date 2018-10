Wie Microsoft bekannt gibt, werden die ersten öffentlichten Tests mit „Project xCloud“ bereits 2019 beginnen.

Der Streaming-Dienst soll alle verfügbaren Geräte, welche einen Xbox One-Controller unterstützen, die Möglichkeit bieten zu zocken. Mit Hilfe eines Adapters soll auch die Möglichkeit geben auf jedem Smart-Gerät die Xbox One-Games zum Laufen zu bringen.

Hinter dem Dienst verwendet man Microsoft’s Azure als Backbone, um neue Rechenzentren mit angepasster Gaming-Hardware zu installieren. Azure verfügt dabei über Rechenzentren in über 140 (!) Ländern. Damit kann Microsoft den Dienst relativ rasch in vielen Ländern starten. Das Ziel des Unternehmens ist es, Streaming in 4G-Netzen verfügbar zu machen. Aktuelle Tests laufen mit einer Minimal-Verbindung von 10 MBit/Sekunde.

Quelle: Microsoft Blog