Marvel’s Avengers zeigt alternatives geheimes Empire-Captain-America-Outfit

Marvel’s Avengers - (C) Crystal Dynamics

Square Enix hofft, Marvel dabei zu helfen, die Dominanz seiner Marke mit den Marvel’s Avengers des nächsten Jahres auf das Videospielmedium zu stärken. Das Spiel wird einige der beliebtesten Marvel-Charaktere beinhalten, darunter einen Captain America, den sie zuvor profiliert haben. Eine Sache, die wir auch vom Spiel erwarten können, sind viele alternative Kostüme aus den Jahrzehnten der Marvel-Comics, und heute haben wir uns einen Slick-Look für Cap mit seinem Kostüm aus der Secret Empire-Storyline angesehen.

Secret Empire war ein umstrittener Comic-Bogen aus ein paar Jahren, in dem sich herausstellte, dass Captain America während seiner gesamten Karriere heimlich ein Hydra-Agent gewesen war, was dazu führte, dass die böse Organisation Amerika übernahm. Das hat damals ein paar Federn durcheinander gebracht, aber Captain America hatte sicher ein gutes Kostüm dabei. Ein neues Video zeigt verschiedene Blickwinkel des Kostüms. Schau es dir unten an. Man kann sich ansehen, wie Cap in diesem Outfit gegen böse Jungs antritt.

Marvel’s Avengers wird am 15. Mai für PlayStation 4, Xbox One, PC und Stadia veröffentlicht.