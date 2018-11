Wie der neueste Patch zu Spider-Man von Insomniac Games gezeigt hat ist „Turf Wars“, der zweite DLC für das gefeierte Werk, ab dem 20. November verfügbar.

Die Information stammt aus einem on-Screen-Klapptext zum Update 1.10, via Reddit.

Kauftipp:

Marvel’s Spider-Man - Special Edition - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 74,99 bestellen

Spider-Man startete exklusiv für PlayStation 4 im September 2018 und schlug God of War als das meistverkaufte First-Party-Game in diesem Jahr. Jeder der eine PS4 in seinem Besitz hat, sollte sich auch diese beiden Titel holen! Der letzte Spider-Man-DLC „Der Raubüberfall“ konnte auf jedem Fall unseren Redakteur Michael überzeugen.

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.