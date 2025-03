Marvel Cosmic Invasion angekündigt – Überraschungs-Reveal während Nintendo Direct

Ein neues Videospiel aus dem Marvel-Universum, Marvel Cosmic Invasion, wurde angekündigt und wird das Beat-‚em-up-Genre mit einer beeindruckenden Auswahl an Marvel-Charakteren bereichern! Pünktlich zur Feiertagssaison 2025 können Spieler den spannenden Kampf im Retro-Stil erleben. Die heutige Nintendo Direct brachte den ersten Trailer, der einen Blick auf das 2D-Arcade-Gameplay sowie einige spielbare Charaktere gewährte.

Entwickelt wird Marvel Cosmic Invasion von Tribute Games, bekannt für Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, in Zusammenarbeit mit Dometu und Marvel Games. Das Spiel erscheint für Nintendo Switch, PC, Xbox und PlayStation. Damit können Fans unabhängig von ihrer bevorzugten Plattform den nostalgischen Arcade-Beat-‚em-up-Spaß genießen. Der Trailer erinnert an den Charme der 90er und führt Spieler zu Schauplätzen wie New York City und der Negative Zone, wo sie gegen Annihilus und seine Armee kämpfen.

#MARVELCosmicInvasion launches later this year on all your favorite platforms! Grab four friends and get ready to defeat the waves of Annihilus. @TributeGames pic.twitter.com/KzWFVR6cNi

