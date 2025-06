Mario Kart World: Alle Retro-Strecken im Überblick

In Mario Kart World feiern zahlreiche klassische Strecken aus früheren Serienteilen ihr Comeback – allerdings in überarbeiteter Form, mit neuen Hindernissen, Abkürzungen und grafischen Verbesserungen. Diese sogenannten Retro-Strecken sind in verschiedene Cups integriert und bieten sowohl Nostalgie als auch frische Herausforderungen.

Liste aller Retro-Strecken und ihre Cups

Strecke Ursprüngliches Spiel Cup Glühheise Wüste Mario Kart DS Feuerblumen Cup Shy Guy Bazar Mario Kart 7 Feuerblumen Cup Wario Stadium Mario Kart 64 Feuerblumen Cup Luftschiff-Festung Mario Kart DS Feuerblumen Cup DK Alpen Mario Kart DS Stern Cup Himmelshoher Eisbecher Mario Kart Tour / 8 DLC Stern Cup Koopa-Srand Super Mario Kart (SNES) Shell Cup Dino Dino Dschungel Mario Kart: Double Dash!! Bananen Cup Pfirsichstrand Mario Kart: Double Dash!! Bananen Cup Moo Moo Meadows Mario Kart Wii Blitz Cup Choco Mountain Mario Kart 64 Blitz Cup Bowser’s Castle Diverse Versionen Blitz Cup Mario Circuit Mario Kart DS Spezial Cup Rainbow Road Mario Kart 7 Spezial Cup

Was ist neu an den Retro-Strecken in Mario Kart World?

Die Retro-Strecken wurden nicht einfach übernommen, sondern komplett überarbeitet:

Neue Hindernisse wie Seile, Trampoline oder Grind-Rails.

wie Seile, Trampoline oder Grind-Rails. Alternative Routen und versteckte Abkürzungen.

und versteckte Abkürzungen. Visuelle Upgrades mit HDR, dynamischer Beleuchtung und neuen Texturen.

mit HDR, dynamischer Beleuchtung und neuen Texturen. Interaktive Elemente, z. B. DJ-Koopas oder veränderte NPCs im Hintergrund.

Beispielsweise wurde Wario Stadium mit Wall-Rides und Drecksprüngen erweitert, während Shy Guy Bazar nun mehr Raum für Tricks und Chaos bietet. Koopa-Strand hat sogar eine Strandparty mit DJ und Cheep-Cheep-Parade erhalten.

Warum sind Retro-Strecken so beliebt?

Retro-Strecken verbinden das Beste aus zwei Welten: vertraute Layouts für Veteranen und neue Mechaniken für moderne Spieler. Sie bieten:

Nostalgie für langjährige Fans.

für langjährige Fans. Neue Herausforderungen durch verändertes Streckendesign.

durch verändertes Streckendesign. Vielfalt im Streckenangebot von Mario Kart World.

