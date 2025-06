Mario Kart World knackt Millionenmarke in Japan

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Erfolg und Kritik liegen nah beieinander: Mario Kart World hat sich als erstes Spiel für die neue Switch 2 mehr als eine Million Mal physisch in Japan verkauft, ein großer Meilenstein für Nintendo. Digitalverkäufe sind dabei noch gar nicht eingerechnet. Laut den aktuellen Verkaufszahlen wurden 1.040.044 Einheiten im Handel abgesetzt. Allein in der letzten Verkaufswoche kamen über 122.000 weitere Kopien dazu. Mit dem Erfolg kommt aber auch Kritik. Das jüngste Update auf Version 1.1.2 brachte Änderungen am Random-Modus in Online-Rennen mit sich.