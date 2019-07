Share on Facebook

Vor wenigen Tagen berichteten wir über einen Händler-Leak, der das Releasedatum von Luigis Mansion 3 verraten haben soll, berichtet. Doch der Leak scheint nicht korrekt gewesen zu sein, wie ein Twitter-Posting von Nintendo of America beweist.

„Verbünde dich mit Gooigi, schlage Geister und bereite dich auf einen gruseligen Leckerbissen vor, wenn Luigis Mansion 3 für Nintendo Switch am 31. Oktober ankommt!“, so der Tweet.

Die Luigis Mansion-Serie ist die einzige Chance für das Mushroom Kingdom, ein bisschen gruselig zu werden. Es macht also nur Sinn, dass die Geisterjagd an diesem gruseligsten aller Feiertage veröffentlicht wird.

Wie üblich wird dieser neueste Eintrag in der Luigis Mansion-Reihe den größeren, grüneren und feigeren Mario-Bruder zeigen, der ein verwunschenes Gebäude erkundet, Geister auffliegt und fast die ganze Zeit in die Hose pinkelt. Diesmal ist es im heimgesuchten Last Resort Hotel.