Lost Ark: Portierung für PlayStation und Xbox? – Amazon erwägt Portierung

Nach dem Erfolg von Lost Ark auf Steam mit mehr als 20 Millionen Spielern, was es zu einem der größten PC-Spieler derzeit macht, stellt sich natürlich die Frage: Wann erscheint Lost Ark für PlayStation PS5/PS4 und Xbox Series/One? Zumindest werden Konsolen-Versionen des MMORPG-Spiels in Erwägung gezogen.

Konsolen-Versionen von Lost Ark scheinen für Amazon und Smilegate durchaus diskutabel. In einem Interview mit VG247 verriet Soomin Park von Amazon Games, dass man eine Konsolenportierung von Lost Ark in Betracht ziehen würde, wenn das Interesse da sei.

Parks Antwort im VG247-Interview ist kein Versprechen: “Wenn Lost Ark auf Konsolen etwas ist, was die Fans wirklich wollen, dann denke ich, dass es etwas ist, was beide Parteien in Betracht ziehen würden!”

Oberflächlich betrachtet scheint eine Portierung auf PlayStation PS5/PS4 und Xbox Series/One von Lost Ark eigentlich nur reine Formsache zu sein. Wenn man sich Diablo 3 ansieht, brachte es auf jeden Fall einen “Boost” für die Verkaufszahlen. Bisher hat sich Diablo 3 mehr als 30 Millionen Mal verkauft. Lost Ark muss sich der Verkaufshürde nicht stellen, da es Free-to-Play ist.

Lost Ark erschien erstmals Ende 2019, jedoch zunächst nur in Südkorea. Smilegate fungiert auch als Publisher in Korea und Japan, VK in Russland und Amazon Games in Europa und Nordamerika. Letztere starteten das MMORPG am 11. Februar 2022 in Europa und Nordamerika. Das Spiel läuft auf der Unreal Engine.