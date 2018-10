Wenn DICE und EA etwas besser können als Activision und seine Call of Duty-Studios, dann ist es „Trailer machen“.

Der neue Singleplayer-Trailer zu Battlefield 5 (Original: Battlefield V) gibt uns Einblicke in die Kriegsgeschichten „Nordlys“, „Unter keiner Flagge“ und „Tirailleur“.

Battlefield V erscheint am 20. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC (Origin).

Wer die Battlefield V Deluxe Edition für eine beliebige Plattform vorbestellt, erhält einen Vorabzugang ab dem 15. November mit bestimmten Einschränkungen. Mitglieder von Origin Access Premier auf PC können die Vollversion bereits am 9. November spielen. Mitglieder von Origin Access Basic auf PC und EA Access auf Xbox One sind ebenfalls ab dem 9. November bei der Play First Trial dabei.

