Laut einem Exklusivbericht von The Hollywood Reporter hat das Filmstudio Legendary Entertainment bereits mit der Arbeit zu einem Sequel zu Detective Pikachu begonnen, welcher auf der Pokémon-Spieleserie basiert.

Wie die Branchen-Webseite berichtet wurde angeblich Oren Uziel beauftragt, um das Skript für die Fortsetzung zu schreiben. Zuvor arbeitete Uziel an Filmen wie 22 Jump Street und The Cloverfield Paradox und war auch an der Live-Action-CGI-Adaption von Sonic the Hedgehog verantwortlich, welcher im November 2019 in die Kinos kommt.

Die Stimme für Pikachu im englischen Original wird niemand anders als Ryan Reynolds sprechen.

Detective Pikachu kommt am 9. Mai 2019 in die Kinos. In der Zwischenzeit können wir uns am Trailer erfreuen.