Sonic the Hedgehog, der Film, der auf der berühmten SEGA-Figur basiert, ist derzeit im Dreh und einige Bilder, die am Set in Vancouver, Kanada, aufgenommen wurden, sind im Internet gelandet.

Die Fotos zeigen James Marsden und Tika Sumpter während einer Szene, in der sie zusammen agieren, aber auch ein von Sonic angetriebenes SUV: Man sieht den Schauspieler, der das blaue Stachelschwein mit dem Anzug für CG-Auswechslungen „spielt“.

Warum fühlt der SEGA-Charakter, der für seine Geschwindigkeit bekannt ist, das Bedürfnis, ein Fahrzeug zu fahren? Und vor allem, sind deine Beine lang genug, um die Pedale zu erreichen?

Der Sonic-Film soll Ende 2019 in die Kinos kommen.