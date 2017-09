LEFT ALIVE – Ankündigungs-Trailer und Screenshots veröffentlicht

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und The LEGO Group veröffentlichen heute The LEGO NINJAGO Movie Videogame für PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam). The LEGO NINJAGO Movie Videogame lässt Spieler in die actionreiche Welt des neuen Kino-Trickfilmabenteuers The LEGO NINJAGO Movie eintauchen, welches gestern seinen Kinostart feierte.

Mit neuen, mächtigen Spezialfähigkeiten können sich Spieler mit aufregenden Kampfsequenzen in das actiongeladene Abenteuer stürzen und im Kampf gegen ihre Feinde immer weiter springen, härter treten, ihre Reichweite vergrößern und der Schwerkraft trotzen. Spieler können die Kunst der Ninja-Beweglichkeit meistern und die Wände entlanglaufen, hoch in die Luft springen und die Feinde von NINJAGO bekämpfen. Dadurch steigen sie im Rang auf und können die Kampfkunst des Ninja verbessern um die NINJAGO-Insel mit parkourähnlichen Bewegungen fließend zu durchqueren. Die neuen Spezialfähigkeiten umfassen das Rasende Wildschwein, ein Schmetterangriff, um die Lücke zwischen Charakteren zu überbrücken, der Schwebende Schmetterling, ein Sprung-Ausfallangriff, mit dem der Ninja von oben herabspringen und angreifen kann, der herabstürzende Falke, ein Sprung-Slam-Angriff, und die Stechende Biene, ein Wirbelsturm sehr schneller Schläge.

Die Kunst des Spinjitzu erlernen

Bei der Verbesserung ihrer Kampkünsten und -fähigkeiten können sie außerdem die Kunst des Spinjitzu erlernen – dabei kämpfen sie sich ihren Weg durch Wellen von Gegnern mit neuen Kampftechniken, Manövern und Fertigkeiten, wie auch elementaren Kräften und aufrüstbaren Waffen, die für jeden Ninja einzigartig sind. Im Laufe des Spiels können Spieler all jene Kampftechniken miteinander kombinieren.

The LEGO NINJAGO Movie Videogame bietet acht umfangreiche, actiongeladene und vielfältige Orte auf Grundlage der Filmgeschichte sowie kultige Orte und Charaktere aus der LEGO NINJAGO TV-Serie. Von NINJAGO City über den Dschungel der NINJAGO-Insel umfasst jeder Ort eine Vielzahl versteckter Geheimnisse, welche die Spieler sammeln können, sowie ein einzigartiges Dojo der Herausforderung, in dem die Spieler ihre Kampffertigkeiten auf den Prüfstand stellen, Rekorde erringen und gegen immer schwerere Gegnern antreten können. Zusätzlich können Spieler mit Karten für den Kampfmodus in drei verschiedenen Spielmodi gegen Freunde und Familie antreten. Lokal können im Split-Screen-Modus bis zu vier Spieler gegeneinander spielen.