Ein Team von engagierten Community-Entwicklern bringen in Kürze ein bedeutendes Update für The Last of Us 2. Es ist das erste Content-Update seit über 9 (!) Jahren für Valves beliebtem Multiplayer-Zombie-Shooter. Der letzte DLC, Cold Stream, wurde 2011 veröffentlicht.

Nach 11 Jahren gibt es immer noch 12.000+ Spieler die sich in Left 4 Dead 2 mit Zombies messen. Das Spiel ist einfach nicht umzubringen und wird von vielen Spielern immer wieder mal gerne gestartet. Nun wird es ein größeres Update geben, dass von einem der Entwickler des Updates, JAiZ, näher in einem Trailer erklärt wird.

Wir sehen Elli eine mächtige Schaufel schwingen und Nick mit der Heugabel tanzen, um einige Zombies aufzuspießen. Wie man sieht gibt es auch einige Korrekturen am Gameplay, wobei der Trailer verspricht, dass das PVP verbessert und gepatcht wurde.

Das große Update für The Last of Us 2 erscheint am 24. September 2020. Mächtige Zombie-Horden warten darauf erledigt zu werden.

Left 4 Dead 3 – Valve und das „3er“-Problem

Kennt ihr Half-Life 3, Portal 3, DOTA 3 oder Team Fortress 3? Nein? Wir auch nicht. Irgendwie hat Valve ein massives Problem mit der Zahl 3, denn eine Neuauflage von Left 4 Dead 2 wäre für viele Fans ein großer Traum. Doch irgendwie passiert in diese Richtung gar nichts. Es gab immer wieder ein paar Spekulationen und Gerüchte, manchmal sogar Screenshots, aber nie etwas Offizielles. Übrigens war Half-Life 3 wirklich in Arbeit, wie ein veröffentlichter Dokumentarfilm von Valve zeigte.