Mit dem Landwirtschafts-Simulator 19 werden Spieler das Farmleben wie nie zuvor erleben – verspricht zumindest der Entwickler.

Ende 2018 wird der jüngste Teil der millionenfach verkauften Franchise für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Während das Team von GIANTS Software bereits mit Hochdruck an der grafischen und spielerischen Umsetzung seiner kreativen Ideen für den neuen Titel arbeitet, veröffentlichen sie heute zusammen mit Focus Home Interactive und astragon Entertainment einen ersten Screenshot des Spiels, der Farm-Fans schon heute mächtig Lust aufs Landleben machen soll.

Noch in diesem Jahr wird der Landwirtschafts-Simulator 19 mit einer runderneuerten Grafikengine sowie einer noch größeren Fülle an Inhalten und Gameplay-Optionen auf den Markt kommen. Fans der Serie dürfen sich zum Beispiel schon jetzt auf die diesjährige E3 in Los Angeles freuen, im Rahmen derer es eine „aufregende Bekanntmachung“ geben wird.