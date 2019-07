Share on Facebook

Ein weiteres kostenloses Update für Marvel’s Spider-Man bringt ab sofort zwei neue Anzüge aus dem Kinofilm Spider-Man: Far From Home in das PlayStation 4-exklusive Spiel. Außerdem ist passend zum Film eine neue kostenlose Erfahrung für PlayStation VR erschienen.

Mit dem Patch 1.16 erhalten Spieler, die den Verbesserten Anzug in Marvel’s Spider-Man freigeschaltet haben, im Spiel sofortigen Zugriff auf den Aufgerüsteten Anzug und den Tarnanzug aus Spider-Man: Far From Home.

Für den Patch kooperieren Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment, Marvel und Sony Pictures Entertainment, um die Universen von Marvel’s Spider-Man und dem Kino-Blockbuster Spider-Man: Far From Home zusammenzuführen, der weltweit (heute) am 2. Juli 2019 in die Kinos kommt.

Besitzer von PlayStation VR dürfen sich zudem auf eine kostenlose VR-Erfahrung von Spider-Man: Far From Home freuen, die im PlayStation Store heruntergeladen werden kann. Hier werden Spieler selbst zu Spider-Man und erleben hautnah, wie es sich anfühlt, durch die Straßen New York Citys zu schwingen. Ein moderner KI-Anzug hilft dir dabei, dich durch die Stadt zu navigieren und die eigenen Spinnenfähigkeiten zu nutzen, um einen feindlichen Angriff abzuwehren.