In der neuen, kostenlosen, herunterladbaren Demo, die jetzt auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist, können Spieler das Game Mega Man 11 einmal antesten.

In der Demo können die Spieler aus mehreren Schwierigkeitsstufen auswählen, bevor sie mit Robotikhund Rush an der Seite in die Stiefel von Mega Man hineinschlüpfen. In einer atemberaubend handgezeichneten, technisch fortgeschrittenen Pyramidenumgebung werden die Spieler ermutigt, verschiedene Werkzeuge zu benutzen, einschließlich des neuen Double Gear Systems und verschiedener Boss-Waffen, um Block Man zu zerstören und seine Kräfte zu absorbieren.

Fans, die Block Man besiegen, können ihren Sieg mit dem Hashtag #BustBlockMan auf Social Media teilen und bleiben dann auf den offiziellen Social Channels von Mega Man.

Mega Man 11 wird am 2. Oktober in ganz Europa als physische und digitale Veröffentlichung für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und mit einer reinen Digitalversion für Nintendo Switch und Windows PC.