Könntest Du ein konkurrenzfähiger Gegner sein? Ein paar Tipps sind zu beachten

Die Einführung von eSports als wettbewerbsorientiertes Unterfangen ist etwas, das erst kürzlich passiert ist. Wenn du einen älteren Spieler fragst, wird er dir gerne erzählen, wie das Spielen noch vor 20 oder 30 Jahren war. Wenn man in einem bestimmten Spiel wirklich gut war, wurde man in der Schule vielleicht als “der Typ, der Sonic am Tag, als es herauskam, besiegte” bekannt, aber das war es dann auch schon mit dem Ruhm in den frühen Tagen der Konsolenspiele. Die Dinge haben sich verändert, sogar im Leben von Menschen, die in ihren Dreißigern sind.

Wenn du jetzt ein guter Spieler bist, hast du das Potenzial für eine Welt, die sich von einer Einladung zu einer Varieté-Show im Fernsehen, in der du dein Können unter Beweis stellen kannst, sehr unterscheidet. Wettbewerbsorientiertes Spielen kann jetzt noch weiter gehen, und die Möglichkeit, ein eSports-Profi zu werden, muss kein Wunschtraum bleiben. Die Dezentralisierung verschiedener Unterhaltungsformen bedeutet, dass man sich eine Fangemeinde aufbauen kann, ohne jemals im Mainstream-Fernsehen aufzutreten. Du könntest die Person sein, auf die jemand anderes mit seinem 888sport-Bonuscode wettet. Aber es liegt ein weiter Weg zwischen dem erfolgreichen Spielen auf einer Heimkonsole und dem Erreichen dieses Levels.

Wähle zunächst dein Spiel aus

Wenn du ein begeisterter Gamer bist, dann hast du wahrscheinlich eine große Spielauswahl und wählst je nach Lust und Laune aus, was du spielen möchtest. Aber im Allgemeinen spezialisieren sich eSports-Profis. Wenn du so gut werden möchtest, um in ein paar Jahren bei The International mitzuspielen, suchst du dir ein Spiel aus und übst so lange, bis du so gut bist, wie du nur werden kannst. Tritt gegen deine Freunde an. Sieh dir die Twitch-Streams der besten Spieler deines ausgewählten Spiels an und lass dich von ihnen beraten. Kylian Mbappe wäre kein halb so guter Fußballer, wenn er dienstags früher das Training verlassen hätte, um Darts zu spielen; so viel Hingabe ist nötig.

Suche dir deine Plattform aus

Die Plattform, auf der gespielt wird, ist wichtig. Wenn du wochenlang auf der Xbox spielst und plötzlich dasselbe Spiel auf der PlayStation spielst, wirst du feststellen, dass es einfach ein bisschen anders ist. Um bei der obigen Metapher zu bleiben, es wäre ein bisschen so, als würde Tom Brady versuchen, einen Pass zu spielen, und plötzlich feststellen, dass sich der Rasen unter seinen Füßen in ein Basketball-Parkett verwandelt hat. Er wäre wahrscheinlich immer noch sehr gut, aber er wäre nicht in Bestform.

Trainiere

Wenn du in etwas gut werden möchtest, um dich damit professionell zu beschäftigen, musst du hart trainieren und du brauchst vielleicht sogar einen Trainer. Nicht jeder eSports-Profi hat einen Trainer gehabt, genauso wie nicht jeder Tennisspieler einen gebraucht hat. Aber wenn du glaubst, dass es helfen könnte, finde einen Weg, um für Trainingsstunden zu bezahlen. Professionelles Spielen bedeutet, dass man sich auf einem Niveau befindet, wo schon 1 % einen großen Unterschied ausmachen kann. Um alles, was dir diesen 1 % bringt, ist es wert, zu kämpfen. Trainiere nicht bis zum Burn-out. Hier gilt es, eine Balance zu finden. Aber sei bereit, viel Zeit zu investieren. Zeit, die einen Unterschied macht.

Finde (oder gründe) ein Team

Die größten Namen im eSports sind alle in Verbindung mit Teams bekannt und das hat seinen Grund. Je mehr es von euch gibt, desto mehr Leute können gleichzeitig trainieren. Es können mehr Leute Spenden sammeln, um euch zu den größten Veranstaltungen zu bringen. Ihr könnt einen Twitch-Channel einrichten, und anstatt, dass du nur mit einer Kamera sprichst, kannst du mit deinen Teamkollegen Witze machen und euch in Gesprächen austauschen. Das sorgt für mehr Zuschauer, was wiederum mehr Spenden generiert und euer Team bekannter macht. Ein Team zu haben, auch wenn das Spiel deiner Wahl eher ein Solo-Spiel ist, ist eine hervorragende Möglichkeit, dein Profil und deine Fähigkeiten zu verbessern.