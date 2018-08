Kingdom Hearts 3, das meisterwarteste Game in Japan, wird voraussichtlich eine Menge Inhalte bieten, wie erst kürzlich Geek.com herausgefunden hat. Insgesamt soll es sich alleine nur für die Haupt-Quests um die 80 Stunden handeln. Square Enix revidiert diese Aussage nun (teilweise).

Angesichts der Tatsache, dass es noch einige Monate bis zum endgültigen Start des Spiels sind, könnte das Spiel am Ende Inhalte entfernt bekommen (oder möglicherweise sogar mehr), was sich möglicherweise auf die endgültige Laufzeit auswirken könnte. Eine Sache, von der wir ziemlich sicher sein können, ist, dass es eine ziemlich riesige Erfahrung sein wird. Es müsste eine ziemlich schwere Restrukturierung durchlaufen, um sich zu ändern. Dann wäre der Release-Termin auch hinfällig, was Square Enix sich sicherlich nicht leisten wird.

Kingdom Hearts 3 startet am 29. Januar nächsten Jahres für die PS4 und Xbox One.