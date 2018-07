Da bekommt man noch etwas für sein Geld! – Square-Enix’s Kingdom Hearts 3 ist seit einiger Zeit in Entwicklung. Davon wissen wir bereits seit der E3 2013… Derzeit befindet sich das Game in der letzten Phase der Entwicklung und es gibt noch einiges zu tun.

Wie viel wird es in Kingdom Hearts 3 für uns Gamer zu tun geben? Geek.com hatte kürzlich eine Chance, das Spiel zu erleben und es als Neuling der Serie zu betrachten. Ein PR-Vertreter von Square Enix bot wichtige Informationen an, so dass Sora in der Lage ist, auf schimmernden Oberflächen zu wandeln und generell agiler zu sein. An einem Punkt erwähnt der Artikel, dass es 40 bis 50 Stunden Inhalt für den kritischen Pfad (nämlich die Geschichte) geben wird.

Mit all den zusätzlichen Inhalten und Minispielen können die Spieler insgesamt über 80 Stunden Inhalt erwarten und viele versteckte Mini-Games.

Kingdom Hearts 3 soll am 29. Januar 2019 für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.