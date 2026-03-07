Kena: Bridge of Spirits kommt endlich für die Nintendo Switch 2

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kena: Bridge of Spirits erschien im September 2021 zunächst exklusiv für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. 2024 folgte die Xbox-Version. Jetzt, fast fünf Jahre nach dem Originalrelease, kündigt Entwickler Ember Lab die Nintendo-Switch-2-Fassung an. Sie erscheint im Frühjahr 2026 und ist damit der erste Auftritt des Spiels auf einer Nintendo-Konsole. Ein konkretes Datum steht noch aus. Die Switch-2-Version enthält sämtliche bisher veröffentlichten Inhalte.

Was im Paket steckt

Die Switch-2-Edition liefert das Anniversary-DLC direkt mit, das separat auf anderen Plattformen erschienen war. Es enthält neue Outfits für Kena, Zaubersteine als zusätzliche Sammelgegenstände, Geistführer-Prüfungen als optionale Herausforderungen und verschiedene Komfortfunktionen. Hinzu kommt der New-Game-Plus-Modus, der nach dem Durchspielen freigeschaltet wird. Dort startet man mit allen freigeschalteten Fähigkeiten und Outfits erneut von vorne, gegenüber stehen dabei neu gestaltete und anspruchsvollere Gegnerbegegnungen. Für Einsteiger bedeutet das: Das vollständigste Paket, das es von Kena gibt, erscheint auf der Switch 2.

Warum Zelda-Fans aufhorchen sollten

Kena: Bridge of Spirits spielt sich wie eine Mischung aus The Legend of Zelda und einem Pixar-Animationsfilm. Das ist keine Übertreibung, sondern der Kern dessen, was das Spiel ausmacht. Ember Lab wurde 2016 mit dem Kurzfilm Terrible Fate bekannt, einem liebevoll animierten Tribut an The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Die Handschrift dieses Studios ist in jedem Aspekt von Kena spürbar. Die detaillierte Spielwelt, die charmanten Begleiter namens Rot, die Mischung aus Erkunden, Rätseln und präzisem Kampf. Bei den Game Awards 2021 gewann Kena sowohl den Preis für das beste Independent-Spiel als auch für das beste Indie-Debüt. Der Metascore liegt bei über 80 Punkten.

Und ein Nachfolger kommt auch noch

Kena: Bridge of Spirits erscheint nicht allein auf der Switch 2, es kommt mit Rückenwind. Ember Lab kündigte beim PlayStation State of Play im Februar 2026 einen Nachfolger an: Kena: Scars of Kosmora. Darin reist Kena als erfahrene Geistführerin auf die geheimnisvolle Insel Kosmora, auf der Suche nach einem Heilmittel. Der Nachfolger erscheint noch 2026, zunächst exklusiv für PlayStation 5 und PC. Ob und wann eine Switch-2-Version folgt, hat Ember Lab noch nicht kommuniziert. Wer Kena noch nicht kennt, bekommt mit der Switch-2-Version den perfekten Einstieg, gerade rechtzeitig bevor die Fortsetzung kommt.

