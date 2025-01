Ken Levine vergleicht Umfang von BioShock mit dem Spiel Judas

Ken Levine, der Director von BioShock, betont die Bedeutung der Spielererfahrung und Erkundung in seinem neuen Spiel, das deutlich komplexer als seine früheren Werke sein soll. Judas wird von der Take-Two-Tochter Ghost Story Games entwickelt und soll im März 2025 erscheinen, wobei bald mehr Details erwartet werden. Fans hoffen, dass Judas ähnlich wie die BioShock-Trilogie einen prägenden Einfluss auf die Branche haben wird. Das Spiel verfolgt neue Ansätze und birgt Risiken als eigenständige IP, was Fragen nach der Tiefe im Vergleich zu Levines früheren Arbeiten aufwirft. In einem Interview beschreibt Levine Judas als weniger linear und mit einer modularen Struktur, die von traditionellen Korridor-Triggern abweicht, wie sie in den BioShock-Spielen verwendet wurden.

I don’t think there’s one way to make games, but personally, as a narrative games maker, I’ve never been a big fan of cutscenes because they’re not interactive. One of the reasons Judas is taking so long is trying to figure out how we get the game to be substantially more responsive to player decisions. That’s a really hard problem, and that’s why you don’t see a ton of it [in games].