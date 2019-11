Keine Preissenkung für Nintendo Switch in Sicht

Joy-Con von Nintendo Switch im Zoom - (C) Nintendo

Nintendo schwebt derzeit auf Wolke Sieben, in Sachen Verkaufszahlen der Switch und des etwas billigeren und kleineren “Switch Lite”. Das Hybrid-System verkauft sich einfach weiter und weiter. Und eines stellen die Japaner damit klar: Eine Preissenkung vor Weihnachten 2019 wird es nicht geben. Falls jemand damit gerechnet hat.

Präsident Shuntaro Furukawa erklärte in seiner Halbjahresbilanz, das Unternehmen plane, seine Produkte, insbesondere die Switch-Hardware und -Software, so lange wie möglich zum vollen Preis zu verkaufen. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Aussage unmittelbar vor der Weihnachtszeit getroffen wurde, ist es wahrscheinlich am besten, erst im nächsten Jahr mit starken Preissenkungen für Black Friday oder Weihnachten oder einer offiziellen Preissenkung zu rechnen. Solange die Verkaufszahlen stimmen wird sich da nicht viel machen. Die Cartridge-Preise für gebrauchte Games sind fast so konstant wie der Gold-Preis am Markt.

Dies ist jedoch nicht gerade neu, da Nintendo-Produkte ihren Marktwert im Allgemeinen unglaublich gut gehalten haben, auch wenn andere große Unternehmen heutzutage viele aggressive Verkäufe in einem schnellen Tempo erzielen. Wenn ihr noch keine Switch daheim habt, euch aber eine holen wollt: Wartet nicht. Sonst wartet ihr zulange und versäumt die eine oder andere Spieleperle.

Das 2017er-Modell bekommt man etwas günstiger für 294 Euro bei Amazon.de. Die 2019er-Version gibt es für 306 Euro, die Switch Lite für 199 Euro ebenfalls bei Amazon.de. Den Unterschied zwischen den Hardware-Versionen der Nintendo-Konsole bekommt ihr natürlich hier bei uns.