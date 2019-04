Share on Facebook

Neue Modelle der Nintendo Switch-Konsole sind seit langem in der Gerüchteküche vertreten. Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass ein billigeres, kleineres Switch-Modell unmittelbar bevorsteht. Der jüngste Bericht erwähnte eine Veröffentlichung bis Ende Juni. Es scheint jedoch nicht so zu sein, als würde dies doch passieren.

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa sagt (via Bloomberg), obwohl Nintendo derzeit an neuer Hardware arbeitet (worauf er auch hinweist, dass sie das immer machen), sollten wir doch nicht erwarten, dass eine neue Switch-Variante dieses Jahr auf der E3 in L.A. angekündigt wird .

„In der Regel arbeiten wir ständig an neuer Hardware und werden sie bekannt geben, wenn wir sie verkaufen können“, so Furukawa. „Wir haben jedoch nicht vor, dies auf der diesjährigen E3 im Juni bekannt zu geben.“

Vor kurzem veröffentlichte Nintendo seine neuesten Quartalsergebnisse und bestätigte, dass der Nintendo Switch mehr als 34,7 Millionen Einheiten verkauft hat. Obwohl neue Hardware-Versionen und eine günstigere Switch-Variante den Umsatz steigern würden, scheint dies nicht unmittelbar bevorstehen.