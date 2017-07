Games Nintendo Playstation Japan Verkaufscharts: Der neue 2DS XL startet erwartungsgemäß stark 20/07/2017 @ 14:00

Die neuesten Media Create-Zahlen aus Japan sind da und der Hardware-Sektor zeigt einen klaren Gewinner: Den Nintendo 2DS XL.

Der neue Handheld verkaufte sich in der ersten Woche 59.000 Mal (inklusive aller anderen 3DS-Typen). Dahinter befindet sich keine weitere Nintendo-Konsole, sondern die Playstation 4 (Pro) mit 36.000 verkauften Exemplaren. Die Nintendo Switch kommt auf den dritten Platz mit 32.000 verkauften Einheiten.

Auf der Software-Seite hat Final Fantasy 12: The Zodiac Age klar den ersten Platz erreicht. Das neueste Game aus dem Hause Square-Enix hat 100.000 Einheiten verkauft, dahinter Hey! Pikmin mit 66.000 Einheiten für 2DS/3DS. Die Switch-Titel Mario Kart 8 Deluxe, ARMS und The Legend of Zelda: Breath of the Wild konnten sich auch alle noch sehr gut in den vorderen Rängen halten.

Nächste Woche wird spanned: Dann startet Splatoon 2 und wird der Switch wieder einen ordentlichen Boost geben.

