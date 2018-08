Eigentlich nichts Neues im Osten. Nicht einmal ein neues Game. Aber dafür sieht es für die Absatzzahlen für Nintendo Switch & Co. nicht schlecht aus.

Mit knappen 55.000 (Vorwoche: 50.000) verkauften Exemplaren hält sich die Switch unangefochten auf dem ersten Platz in den japanischen Hardware-Charts. Dahinter folgt die PlayStation 4 mit knapp 21.000 (17.000) verkauften Einheiten vor dem New 2DS LL mit rund 8.000 (7.600) Stück. Die 4K-Konsole PlayStation 4 PRO konnte knappe 5.000 (5000) Japaner zum Kauf bewegen.

Abgeschlagen – wie immer – sind die beiden Microsoft-Exemplare am Markt: Xbox One mit 51 (31) und Xbox One X mit satten 2 Stück mehr als in der Vorwoche, 45, verkauften Konsolen.

Die Software-Charts dominiert Nintendo mit eigentlich allem (In Klammer die Zahlen der Vorwoche):