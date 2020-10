James Bond Star Sean Connery mit 90 Jahren verstorben

PlayStations Cloud-Gaming-Abo-Dienst PlayStation Now präsentiert mit Injustice 2, F1 2020, RAGE 2, Kingdom Come: Deliverance, Warhammer: Vermintide 2, My Time at Portia und Monster Jam Steel Titans im November viele neue Titel, die in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen. Injustice 2 Genre: Kampfspiel Entwickler: NetherRealm Erscheinungsdatum: 2017 In Injustice 2 schlüpfen Spieler in die Rolle kultiger…