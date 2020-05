Inside The Last of Us 2 gibt Einblicke in die Entwicklung des Spiels

von Eva

Aktualisiert: 13.05.2020 um 18:33

in Games, Playstation

The Last of Us 2 - Am 19. Juni ist es endlich soweit

Der Entwickler Naughty Dog wird absofort eine Reihe von Videos unter dem Titel Inside The Last of Us 2 veröffentlichen um Spielern einen Blick in die Entwicklung des Spiels zu geben. Im ersten der von insgesamt vier Videos geht es um die Story im Spiel. Die Videos enthalten Interviews mit den Entwicklern und werden im Abstand von einer Woche veröffentlicht. Jedes Video legt dabei seinen Fokus auf unterschiedlichste Bereiche, darunter auch Design, Technologie und die allgemeine Entwicklung in den vergangen sechs Jahren. The Last of Us 2 erscheint am 19. Juni exklusiv für die PlayStation 4.

Kommentare anzeigen