Wir wir gerade berichtet haben wird das Day One-Update zu The Division 2 sehr heftig ausfallen. Quasi der Ausnahmezustand, welcher aus das Spiel selbst bringt. Immerhin ist im Survival-Game in den USA ein Virus ausgebrochen und die Überlebenden bekriegen sich auf der offenen Straße. Ein Grund für Mexiko sich abzuschotten.

Das Wahlversprechen des amtierenden amerikansichen Präsideten, Donald Trump, hat sich erfüllt. Zumindest im kommenden Videospiel von Ubisoft, The Division 2. Der französische Publsiher hat sich dazu nämlich eine ganz besondere „Pressesmitteilung“ erlaubt. Obwohl das Spiel selbst relativ unpolitisch ist, hat man sich einen satirischen PR-Gag erlaubt.

THIS JUST IN. Mexico responds to the deteriorating situation in the US. pic.twitter.com/xassgLoXLF

— The Division 2 (@TheDivisionGame) 6. März 2019