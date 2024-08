Horror-Ikone kehrt zurück: Boss Team Games entwickelt zwei Halloween-Spiele

Das renommierte Studio Boss Team Games, bekannt für sein erfolgreiches Spiel Evil Dead: The Game, hat kürzlich angekündigt, dass es an zwei neuen Spielen arbeitet, die auf der legendären Halloween-Horrorfilmreihe basieren. Diese aufregende Entwicklung hat in der Gaming- und Horrorgemeinschaft für großes Aufsehen gesorgt.

Beide Spiele werden in enger Zusammenarbeit mit den Produzenten der Halloween-Reihe entwickelt, was darauf hinweist, dass sie den Geist und die Atmosphäre der Originalfilme einfangen werden. Ein besonders spannendes Detail ist, dass eines dieser Spiele, das sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, mit der leistungsstarken Unreal Engine 5 entwickelt wird. Dabei wird das Spiel von niemand Geringerem als John Carpenter, dem Regisseur des Original-Halloween-Films, persönlich unterstützt. Carpenter, ein bekannter Liebhaber von Videospielen, hat erklärt: „Als leidenschaftlicher Gamer freue ich mich sehr darauf, Michael Myers in diesem Spiel wieder zum Leben zu erwecken. Mein Ziel ist es, euch zu Tode zu erschrecken.“ Diese enge Einbindung von Carpenter deutet darauf hin, dass das Spiel eine authentische und erschreckende Erfahrung bieten wird.

Eintauchen in das Halloween Universum

Laut der offiziellen Ankündigung werden beide Spiele den Spielern die Möglichkeit bieten, ikonische Momente aus den Halloween-Filmen erneut zu erleben. Spieler werden in der Lage sein, in die Rollen klassischer Charaktere zu schlüpfen und sich den Schrecken einer der bedeutendsten und einflussreichsten Horrorfilmreihen aller Zeiten zu stellen.

Steve Harris, der CEO von Boss Team Games, äußerte sich begeistert über das Projekt: „Jeder bei Boss Team Games ist ein großer Fan des Horror-Genres und Halloween hat einen besonderen Platz in den Herzen vieler Horrorfans. Mit ikonischen Charakteren wie Michael Myers zu arbeiten und John Carpenters ursprüngliche Vision weiterzuentwickeln, ist buchstäblich ein wahr gewordener Traum. Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, mit Malek Akkad und John Carpenter zusammenzuarbeiten, um ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen, das sowohl Fans des Films als auch der Videospiele begeistern wird.“

Weitere Details zu den Spielen wurden bisher nicht bekanntgegeben, was die Vorfreude auf zukünftige Ankündigungen nur noch verstärkt.

