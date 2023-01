Hogwarts Legacy: Macht den Haus Test vorab für Bonusmaterial

Wollt ihr wissen wo ihr hingehören würdet?

Wart ihr schon mal auf der Webseite Pottermore? Die Seite heißt mittlerweile Wizzarding World und ist ein Zentrum für Harry Potter Fans. Wenn ihr dort einen Account besitzt könnt ihr diesen mit Hogwarts Legacy verbinden und euch einige Cosmetics sichern. Solltet ihr den Haus Test jetzt machen wollen und auch herausfinden welcher Zauberstab zu euch gehört, so könnt ihr euch damit Bonusmaterial in Hogwarts Legacy sichern. All das könnt ihr Kostenlos auf der Fanwebseite tun.

Hogwarts Legacy Bonusmaterial: Haus Robe, Zauberstab und Rabenschädel Maske

Hier auf der Wizzarding World Webseite könnt ihr euch kostenlos ein Profil erstellen. Im verlauf dieser Anmeldung werdet ihr einen Avatar erstellen müssen. Sobald ihr damit fertig seid, stehen euch 3 Tests bevor. Um herauszufinden welches euer Patronus ist, welcher Zauberstab zu euch und zu welchem der Häuser in Hogwarts ihr gehört. Letztere zwei Punkte bringen euch im kommenden Spiel Hogwarts Legacy Bonusmaterial und einen kleinen Story Vorsprung. Da ihr die Zeremonie des sprechenden Huts und der Zauberstab Auswahl damit bereits erledigt habt.

Hierfür müsst ihr dann nur euren Wizzarding World Account mit eurem Hogwarts Legacy Account verknüpfen. Damit sichert ihr euch die kosmetischen Bonus Items. Einerseits den auserwählten Zauberstab. Eine Schul-Robe entsprechend eurem zugeteilten Haus. (Ihr könnt aber trotzdem noch selbst entscheiden eines der anderen Häuser zu besuchen mit einem neuen Charakter) Und zusätzlich erhaltet ihr eine Maske in Form eines Raben Schädels. Einzig der vorbestimmte Patronus wird voraussichtlich nicht ins Spiel übertragen.

Bislang keine Dementoren gesichtet

Letzteres sollte euch allerdings nicht zu sehr stören. Denn bislang wurden auch keine Dementoren gesichtet. In keiner einzigen Gameplay Vorführung. Somit wird der Patronus Zauber auch nicht notwendig sein für das eigene Spielerlebnis. Alles andere an dem Bonusmaterial könnt ihr euch aber ganz easy selbst für Hogwarts Legacy sichern. Ich habe meine Tests gemacht aus persönlicher Neugier, weiß aber noch nicht ob ich die Konten verbinden will, oder ob ich lieber sehen möchte ob das Spiel mir das selbe Ergebnis liefert.