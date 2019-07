Einer der (wahrscheinlich) besten Harvest Moon-Titel aller Zeiten, Harvest Moon: Friends of Mineral Town, erhält ein Remake. Marvelous hat angekündigt, dass der Titel zusammen mit der aktualisierten Version Harvest Moon: More Friends of Mineral Town für den Switch neu gemacht wird. Diese werden zusammen am 17. Oktober als neuer Story of Seasons-Titel in Japan veröffentlicht.

Laut der Famitsu wird der Titel Bokujou Monogatari Saikai no Mineral Town oder Story of Seasons Reunion with Mineral Town. Zusammen mit Handlung und Inhalten aus beiden Titeln – einschließlich Charakteren wie Popuri, Karen, Rick und Cliff – können Spieler einen männlichen oder weiblichen Charakter erschaffen. Es scheint auch, dass einige neue Charaktere später in dieser Woche enthüllt werden.

Derzeit hat der Titel 85 Prozent seiner Entwicklung abgeschlossen. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob es in Europa und/oder den USA veröffentlicht wird. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten.