GTA 6 in GTA: Online angeteasert

Einige neue Designs in GTA: Online deuten auf Inhalte hin, die in GTA 6 gefunden wurden. Kommt bald die Anlündigung?

Wann steigt die wilde Party zur GTA 6-Ankündigung? Möglicherweise in GTA Online. - (C) Rockstar Games; Bildmontage: DailyGame

GTA 6 kommt, so viel ist sicher. Wann, ist jedoch eine ganz andere Frage, auf die es derzeit keine klare Antwort gibt. Doch das hindert Fans nicht daran auch nur jeden kleinste Hinweis zu einer möglichen Veröffentlichung dankbar aufzunehmen. Und nun ist es erneut passiert. So hat ein findiger Spieler des Multiplayers, GTA: Online, einen Verweis entdeckt, der aus der kommenden Fortsetzung zu sein scheint. (Gamingbible)

GTA 6 Teaser in Grand Theft Auto: Online

So hat der Spieler, MrBossFTW , ein neues Fahrzeug im Multiplayer entdeckt, dass erst vor kurzem zum Spiel hinzugefügt wurde. Auf dem Auto sind dabei die Initialen des ingame Verbrechungsbekämpfungseinheit National Office of Security Enforcement, kurz N.O.O.S.E, zu sehen. Jene Spezialkräfte sind bisher in allen Spielen aufgetaucht. Das Logo blieb hingegen bislang unverändert.

Doch wie MrBossFTW nun erklärt, hätte sich das Logo diesmal geändert. Es zeigt nun ein völlig neues Design, das so noch nie in einem der Spiele aufgetaucht ist. Der Spieler spekuliert, dass das Design vermutlich direkt aus der heißerwarteten Fortsetzung genommen wurde, um Zeit zu sparen. Aber auch, um GTA 6 selbst anzuteasern.

Doch MrBossFTW spekuliert nicht nur wild vor sich herum. Denn so argumentiert der Spieler, dass es nicht das erste Mal wäre, dass neue Inhalte der Fortsetzung auf diese Weise in den Multiplayer-Teil des nunmehr zehnjährigen Spiels gesteckt wurden. So hätte die Expansion für GTA 5, Los Santos Drug Wars, bereits Inhalte hinzugefügt, die alte Designs grundheraus und scheinbar ohne Grund neugestalteten. In jenem Fall war es die Marke eCola. Und als es dann 2022 zum großen Leak kam, fanden einige Spieler genau jenes neue Design auch in der geleakten Spielwelt von GTA 6.

Natürlich bedeutet das im Grunde nicht viel. Es dürfte wohl klar sein, dass die Spezialeinheit und die Getränkemarke auch in der Fortsetzung erscheinen könnten. Dennoch zeigt der Teaser, dass Fans, die besonders genau hinschauen, schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack zum wohl am meisten erwarteten Spiel aller Zeiten bekommen können.