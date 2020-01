GTA 4 kann man ab heute nicht mehr bei Steam kaufen

Ab heute kann man Grand Theft Auto 4 nicht mehr bei Steam kaufen. Rockstars Einwanderungsgeschichte ist immer noch im Geschäft erhältlich, es gibt jedoch keine Option mehr, sie zu kaufen. Dies betrifft sowohl das Originalspiel als auch die Complete Edition, obwohl die eigenständige DLC-Sammlung “Episodes from Liberty City” weiterhin zum üblichen Preis erhältlich ist.

Aktuelle Anfragen an Rockstar für den Grund wurden nicht beantwortet. Momentan müssen die Spieler darüber spekulieren, warum GTA 4 aus dem Verkauf genommen wurde. Im Jahr 2018 wurde angesichts abgelaufener Musiklizenzen ein beträchtlicher Teil der Songs aus den Radiosendern des Spiels entfernt, und viele glauben, dass hier etwas Ähnliches passiert – aber es ist seltsam, dass wir nicht einen weiteren Patch zum Entfernen der betroffenen Songs erhalten haben. Anscheinend liegt es an etwas anderen, sonst hätte ein Patch gereicht.

Wenn sich GTA 4 bereits in deiner Bibliothek befindet, kann man es zwar noch herunterladen. Weiterhin kann man eine digitale Versionen von Grand Theft Auto 4 im Xbox- und PlayStation-Store kaufen, und auch die Steam-Version ist technisch noch über Websites wie Humble für rund 20 Euro erhältlich. GTA 4 ist auf dem kürzlich herausgegebenen Rockstar Games Launcher nicht verfügbar. Es ist also zweifelhaft, ob es sich um einen Plattformwechsel handelt.

Grand Theft Auto IV has been delisted on Steam for whatever reason.https://t.co/nOwEpDwv6f

Episodes from Liberty City is still available https://t.co/30UJN5noQc pic.twitter.com/vg7WkHAQmJ

— Pixelbuster (@Nitomatta) January 10, 2020