Ghost of Tsushima-Verkäufe in Japan übertreffen die Erwartungen

Sucker Punchs Ghost of Tsushima, war (wahrscheinlich) der letzte große PS4 Exklusivtitel. Das Spiel hat bei seinem Debüt die britischen Charts erklommen, aber es scheint, dass es insbesondere in Japan alle Erwartungen übertrifft.

Sony hat kürzlich über seinen offiziellen PlayStation Japan Twitter-Account festgestellt, dass das Open-World-Samurai-Spiel die Umsatzerwartungen von Sony übertrifft und Geschäfte sich damit konfrontiert sehen, dass ihnen die Verkaufsexemplare ausgehen. Sony erwähnt in ihrem Tweet, dass derzeit mehr Exemplare produziert werden, um die Nachfrage zu befriedigen und dass die Leute das Spiel in der Zwischenzeit digital kaufen können, wenn sie möchten. Angesichts des Schauplatzes und der zentralen Prämisse des Spiels ist es keineswegs überraschend, dass das japanische Publikum so schnell darauf anspringt – ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es sich schließlich um ein wirklich gutes Spiel handelt.

Ghost of Tsushima ist ab sofort für PS4 verfügbar. Hier könnt ihr unseren Test zu dem Spiel lesen.