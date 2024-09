Gewinnspiel: 5x The Legend of Zelda – Twilight Princess Band 1

Passend zum MANGA DAY 2024 der am kommendem Samstag den 21.09 statt findet, verlosen wir 5x Band 1 des Manga The Legend of Zelda – Twilight Princess.

The Legend of Zelda – Twilight Princess Band 1: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 5x Band 1 des Manga The Legend of Zelda – Twilight Princess. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 14 Jahren teilnehmen. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und darin folgende Frage beantworten:

Welche der kostenlosen Manga die am MANGA DAY 2024 verschenkt werden, werdet ihr euch holen?

Was du über The Legend of Zelda – Twilight Princess wissen solltest?

Ruhig und friedlich verläuft der Alltag in dem kleinen Dorf Ordon in Hyrule. Link lebt hier als Ziegenhirte und ist bei allen sehr beliebt. Keiner der Dorfbewohner weiß um sein dunkles Geheimnis: Link war einst ein Schwertkämpfer, doch er hat sich geschworen, nie wieder eine Waffe anzufassen. Doch dann erheben sich die dunklen Schatten der Finsternis gegen Hyrule und Link muss eine folgenschwere Entscheidung treffen … Der Manga zum Nintendo Spiele-Hit!

The Legend of Zelda – Twilight Princess wurde von Tokyopop in 11 Bänden veröffentlicht und ist abgeschlossen. Im Oktober wird auch eine Complete Box mit allen Bänden und einem Sammelschuber erscheinen.

Wichtige Hinweise zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel endet am Sonntag den 29. September 2024 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.