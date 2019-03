Das Switch-Remake des Game Boy-Klassikers „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ ist wahrscheinlich nicht das einzige Zelda-Spiel, das wir dieses Jahr erhalten, laut einem neuen Gerücht, das die Runden im Internet macht.

Ein offensichtlicher Leader über GameFAQs (Gamespot), bekannt als „Vergeben“, behauptet, ein weiteres Zelda-Spiel für Switch sei in der Entwicklung neben dem bevorstehenden Auftritt The Legend of Zelda: Link Awakening. Es wird angenommen, dass das Spiel ein „kleinerer“ 2D-eShop-Titel ist und in den kommenden Monaten angekündigt und veröffentlicht werden soll.

Dieser „Nintendo Insider“, welcher das Gerücht in die Welt gesetzt hat, hatte zuletzt jedoch eine Fehleinschätzung. So sagte er voraus, das Star Fox: Grand Prix während der Direct-Präsentation im Februar 2019 gezeigt wird. Damit hatte er nicht recht.

Was denkst du über dieses neueste Gerücht? Freust du dich darauf, Link’s Awakening für den Switch wieder zu besuchen? Sag es uns in den Kommentaren!