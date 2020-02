Gerücht – Call of Duty: Warzone erscheint am 3. März

Leak: Call of Duty Warzone

Obwohl Activision noch nichts offiziell über einen Battle Royale-Modus für Call of Duty: Modern Warfare gesagt hat, haben einige Entwicklungen in den letzten Wochen seine Existenz und die Tatsache, dass er tatsächlich sehr bald kommt, beinahe bestätigt. Jetzt kennen wir vielleicht sogar das genaue Erscheinungsdatum zu Call of Duty: Warzone.

Drüben auf Twitter hat @BattleRoyaleCoD in den Multiplayer-Karten von Call of Duty: Modern Warfare einige Dinge entdeckt, die möglicherweise auf das Erscheinungsdatum des Battle Royale-Modus hinweisen, der angeblich als Call of Duty: Warzone bezeichnet wird. Die Karte Piccadilly trägt ein Plakat für einen fiktiven Film namens “War Beast” in einem unterirdischen Abschnitt, wobei das Plakat ein Erscheinungsdatum vom 3. März erwähnt. Während das an sich vielleicht nicht viel bedeutet, kann das exakt gleiche Datum auch auf einer leeren Karte in der neuen Basarkarte angezeigt werden.

Hmm… Could this be a hint towards the Call of Duty Warzone release date? 🤔 "Warbeast – in cinemas from March 3rd." 👀 This was spotted underground in the Piccadilly map. #Warzone pic.twitter.com/bxtpDBXKyF — Call of Duty Warzone News (@BattleRoyaleCoD) February 21, 2020

Vor ein paar Wochen behauptete ein Leck, dass Warzone irgendwann im März veröffentlicht werden würde, und dies entspricht dem. Wenn dieses Datum korrekt ist, werden wir wahrscheinlich bald etwas von offiziellen Kanälen hören. Bleibt dran. Wir werden euch informieren.

Call of Duty: Modern Warfare erschien am 25. Oktober 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4.