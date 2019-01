Die nächste Konsolen-Generation steht quasi vor der Tür. Die PlayStation 5 wird – laut Gerüchten – in Mitte des Jahres 2018 angekündigt. Microsoft soll bereits an der nächsten Xbox, Codename Scarlett, arbeiten. Beide sollen bereits erste Dev-Konsolen, also erste Versionen für die Spieleentwickler, versendet haben.

Was erwarten sich jedoch die Spieleentwickler? Im Gespräch mit Gamingbolt.com sagte Lukasz Janczukco von Juggler Games:

„Wir hoffen, dass sowohl Sony als auch Microsoft die Unterstützung für Entwickler von Indie-Spielen fortsetzen, da wir noch viele Geschichten zu erzählen haben und wir diese auch gerne mit Konsolenspielern teilen möchten.“

Über Crossplay sprach er verhalten. So werde es wohl kein generelles Crossplay geben, was nicht wirklich verwundert.

„Natürlich gibt es Spiele und Genres, die von dieser Lösung profitieren werden. Es wird Communities leichter machen, Spaß und Erfahrungen zu teilen. Meines Erachtens funktioniert Cross-Plattform jedoch nicht für alle Spiele universell, daher kann ich kaum glauben, dass dies die bestimmende Funktion ist.“

Mittlerweile gibt es immer mehr Games die auf Crossplay setzen. Und wenn man auch nur Erfolge und Trophäen mitnehmen kann, ist es schon eine sinnvolle Sache. Bei Videospielen wie Rocket League kann man es sich nicht nur vorstellen, dort ist es schon Realität.