Während eine Borderlands 3-Ankündigung schon längst überfällig ist, hat Gearbox auch noch andere hochkarätige Videospiele in Entwicklung. Viele Fans warten nur noch auf ein paar offizielle Worte dazu. Geheimnis macht Gearbox dennoch keines daraus.

Eines dieser Spiele, die neben Borderlands 3 in Entwicklung sind, ist Brothers in Arms. Gearbox-Chef Randy Pitchford reagierte unlängst auf Fan-Anfragen auf Twitter. Dabei sprach er noch einmal über das Thema. Er sagte, dass sein Entwicklungsstudio etas in Arbeit habe, aber noch keine Informationen zum Teilen habe.

Auf die Frage, warum Gearbox hochkarätige Ankündigungen für Videospiele ablehne, von denen fast jeder weiß, dass sie sich in der Entwicklung befinden, sagte Pitchford, dass die Entwicklung bestimmter Projekte für niemanden ein Geheimnis ist. Wieder einmal wird angedeutet, dass man nur dann Informationen an die Öffentlichkeit bringt, wenn man selbst dazu bereit ist. Für Borderlands 3 gilt das natürlich ebenso, wie auch für Brothers in Arms.

Gearbox hat erst kürzlich Spekulationen hervorgerufen, nachdem man die PAX East ins Gespräch gebracht hat. Werden wir Ende März offiziell das wissen, was wir eh schon wissen? (Was für ein deutscher Satz.) Oder kündigt Gearbox doch etwas ganz anderes an?