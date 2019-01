Nintendo hat anscheinend alles richtig gemacht, um mehr Spielentwickler für ihr System zu begeistern. Nicht nur der Erfolg in Ländern wie Frankreich, USA oder Japan im letzten Jahr die meisten Konsolen verkauft zu haben überzeugt, auch die Möglichkeiten in der Entwicklung.

Laut der „GDC State of Industry“-Umfrage, via Gamasutra, unter 4000 Entwicklern sind nun mehr Entwickler an Nintendo Switch als Plattform interessierter, als an jeder anderen Konsole. Dabei gaben satte 45% der antwortenden Entwickler an, dass sie am meisten für den Switch interessiert sind. Dahinter landet PS4/PS4 Pro mit einem Wert von 38% vor Xbox One/Xbox One X mit 28%. Anscheinend lies die Umfrage Mehrfachantworten zu.

Unabhänige kleinere Studios lieben den Switch

Im Bereich der unabhängigen Entwickler hat Nintendo die letzten Jahre viel getan. Nindies, die Indie-Games für den Switch, erfreuen sich großer Beliebtheit. Jedoch hat der frühere Leiter für die Bindung dieser Studios an Nintendo die Seiten gewechselt, und sitzt nun bei Microsoft. Mal sehen wie sich dieser Personalwechsel zukünftig auswirken wird.

Ein Anderer, kleiner Entwickler, ist wiederum der Meinung das die Nachfolger-Modelle der PS4 und Xbox One, also PlayStation 5 und Xbox Scarlett, der Untergang vieler (kleiner) Studios sein werden. Immer höhere technische Anforderungen kosten in der Entwicklung auch mehr Geld. Da lohnt es sich wahrscheinlich für viele kleine Entwickler eher für die nicht so kostenintensive Entwicklung für ein Nintendo Switch-Spiel um die Gewinnmarge zu halten (oder sogar zu erhöhen).