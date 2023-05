The Legend of Zelda 1986 / 2004 /2006 / 2011 / 2013 NES / GBA / Wii / 3DS / WiiU

Zelda II: The Adventure of Link 1987 / 2005 / 2011 NES / GBA / 3DS

The Legend of Zelda: A Link to the Past 1991 / 2003 / 2016 SNES / GBA / 3DS

The Legend of Zelda: Link’s Awakening 1993 / 2007 / 2011 / 2019 (Remake) Game Boy / 3DS / WiiU / Switch

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 / 2003 / 2007 /

2011 (3D) / 2015 Nintendo 64 / Gamecube / Wii /

3DS / WiiU

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 2000 / 2009 / 2015 Nintendo 64 / Wii / 3DS

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons 2001 GB Color

The Legend of Zelda: Oracle of Ages 2001 GB Color

The Legend of Zelda: The Wind Waker 2003 / 2013 (HD) Gamecube / Wii U

The Legend of Zelda: A Link to the Past & Four Swords 2003 / 2011 GB Advance / 3DS

The Legend of Zelda: The Minish Cap 2004 / 2011 GB Advance / 3DS

The Legend of Zelda: Four Swords Adventures 2005 Gamecube

The Legend of Zelda: Twilight Princess 2006 / 2016 Gamecube, Wii / Wii U, 3DS

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass 2007 NDS

The Legend of Zelda: Spirit Tracks 2009 NDS

The Legend of Zelda: Skyward Sword 2011 / 2021 Wii / Switch

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds 2013 3DS

The Legend of Zelda: Tri Force Heroes 2015 3DS

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 Wii U, Switch