Episode 6: Assassin’s Creed

Assassin's Creed ist ein Franchise, dass es durchaus verdient hat, einen eigenen Gaming Podcast daraus zu machen.

In dieser Folge sprechen wir über Assassin’s Creed als Franchise. Und weil wir durchaus in anderen Episoden bereits unseren Unmut über manche Spiele der Serie geäußert haben. Wollen wir hier darüber sprechen, was die Reihe so erfolgreich und cool gemacht hat, dass sie sich noch Jahre auf den Konsolen halten kann. Denn es sieht so aus, als wäre Ubisoft noch lange nicht fertig. Und wir stellen unsere eigenen Pitches in den Raum, was wir gerne in einem neuen Assassin’s Creed sehen würden.