Gameplay-Trailer zu Atelier Lydie & Suelle

Erst vor kurzem kehrte der Game-Designer Greg Black nach 9 Jahren bei Blizzard zu Electronic Arts zurück. Er war unter anderem für C&C Alarmstufe Rot 2 und Command & Conquer 3 verantwortlich. Was er jetzt bei EA macht?

Die Hoffnung auf einen neuen Command & Conquer-Titel besteht, denn Black war die Jahre bei Blizzard mit StarCraft 2 beschäftigt und wird seinem Genre treu bleiben, wie GameWatcher vermutet. Nachdem Command & Conquer 4 im Jahr 2010 mehr als gefloppt ist erschien C&C Generals 2 im Jahr 2014 leider nie, da die Entwicklung gestoppt wurde. Der nie erschienene Titel war zuerst Vollpreistitel angekündigt und wurde später als Free-2-Play konzipiert und kurz danach über Bord geschmissen.

Survived my first day back at @EA

It’s a weird feeling being back after all this time. Can’t wait to show you all what I’m working on. 😎

— Greg Black (@TheGregBlack) 7. November 2017