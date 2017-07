Filme&Serien Game of Thrones: Wir kennen das Ende, aber… 20/07/2017 @ 09:30

Gerade erst hat die siebente Staffel von Game of Thrones mit der Episode „Drachenstein“ begonnen und dennoch möchten wir 12 Episoden vorab wissen wie es ausgeht. Klar das es einige Fantheorien dazu gibt, aber es gibt auch eine „Richtige“.

Wie wir darauf kommen?

Der dänische Schauspieler Nikolaj Coster-Waldau, besser bekannt als Jaime Lennister, hat in einem Interview mit Observer verraten, dass das Ende von Game of Thrones in einem der zahlreichen Online-Foren bereits zu lesen ist. Warum er das weiß? Er kennt das Ende. Sagt er zumindest. (Zumindest das Ende der Serie, nicht der Bücher!)

Wir haben einige Theorien gesammelt in einer Umfrage zusammengestellt. Mal schauen was ihr denkt.

UMFRAGE Wie endet Game of Thrones? Jon und Daenerys zeugen ein Kind welches den Frieden in Westeros bringt.

Bran Stark reist in die Vergangenheit und besiegt den Nachtkönig.

"Vereinigtes Westeros" gegen die weißen Wanderer. Und sie gewinnen.

Jon Schnee tötet einen Drachen um die mystische Waffe "Lichtbringer" zu schmieden.

Arya Stark schließt sich den Weißen Wanderern an und diese gewinnen.

Alle Menschen in Westeros sterben und die weißen Wanderer gewinnen! Umfrage-Resultat

Die „Lichtbringer“-Theorie ist auf Reddit.com näher erläutert.

