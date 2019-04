Share on Facebook

Der berüchtigte Nachtkönig von Game of Thrones wurde von der Trondheimer Polizei in Norwegen festgenommen.

In der HBO-Serie Game of Thrones hat der untote Eis-König (nicht verwandt oder verschwägert mit Elsa) die Bewohner von Westeroes lange gequält und eine alte Mauer, beim Reiten eines riesigen Drachen (mit blauen Augen), niedergebrochen.

Doch nun ist damit Schluß! Der Nachtkönig wurde in Norwegen von der Polizei verhaftet. Kein Spaß! Wie von IndieWire bestätigt (und übersetzt) wurde er tatsächlich von den Beamten aus Trondheim festgenommen. Veröffentlichte Bilder zeigen den Untoten in Polizeigewahrsam und einem orangefarbenen Overall. Er muss sich kriminellen Aktivitäten, darunter „Tierquälerei und Sachbeschädigung“, verantworten.

Derzeit ist der Nachtkönig immer noch in Haft, obwohl er dafür bekannt ist, dass er sich der Festnahme entziehen kann.