Game of Thrones-Darsteller: „Mein Charakter stirbt in einer Flamme des Ruhmes" 27/07/2017

Das Game of Thrones Hauptcharaktere gerne sterben lässt ist unlängst bekannt. In den alten Star Trek-Folgen wussten wir immer beim neuen Typen: „Hey. Der ist neu. Der geht heute sicher drauf.“

Ein aktueller Hauptcharakter der siebenten Staffel von Game of Thrones sagte in einem Interview mit Variety klar und offen:

„Er weiß, dass er irgendwann sterben wird. Und wenn sie mich fragen, es wird wahrscheinlich sehr spektakulär sein:“

Die Rede ist von Euron Graufreud, der in der letzten Episode mal so die Flotte seiner Nichte zermürbt hat, die dornischen (Bastard-)Prinzessinnen abgemurkst hat und der Königin Cersai ein paar Verbündete von Daenerys als Überraschungs-Geiseln bringen wird…

Die „“F*** all of you“-Mentalität von Euron wird ihm sicherlich nicht lange Leben lassen. Aber das tut der Spannung der siebenten und hoffnungsvollen achten Staffel von Game of Thrones sicherlich keinen Abbruch.

