Game Master’s Deck – Flüche und Segen: Das neue D&D-Kartendeck von Ginni Di

Arianusch RiesnerMedienmacherin, Podcasterin und Storytelling-Profi mit einem Faible für Nerdkultur, Rollenspiele und Diversität. Mit Formaten wie Nerd Sisters (Frauen & Diversität in der Nerdwelt), Rolling Madness (maßgeschneiderte D&D-Abenteuer) und DailyGame vorallem im Podcast, schafft sie Räume für kreative Geschichten, starke Communitys und neue Stimmen. Als Dungeon Master, Produzentin und Sprecherin bringt sie Leidenschaft, Expertise und +5 auf Charisma in jedes Projekt.

Das Game Master’s Deck – Flüche und Segen ist ein echtes Must-have für jede D&D-Runde. Die 40 liebevoll illustrierten Karten mit 20 Segnungen und 20 Flüchen bringen frischen Schwung an den Spieltisch und machen jede Session spannender, chaotischer und unterhaltsamer. Ob für spontane Abenteuer, überraschende Wendungen oder einfach mehr Spielfreude: Dieses Deck ist Inspiration, Herausforderung und Spaß zugleich. Ein kleines Set mit großem Einfluss auf jede Geschichte.

Werbung

40 Karten voller Magie, Chaos und Kreativität

Ein echtes Highlight und eine Bereicherung für die Rollenspielszene: Das Game Master’s Deck – Flüche und Segen bietet ein frisches Werkzeug für kreative Abenteuer. Das 40-teilige Kartendeck der renommierten Brettspiel-Youtuberin, Cosplayerin und TTRPG-Influencerin Ginni Di ist das erste Dungeons & Dragons-Tool seiner Art in deutscher Sprache. Es richtet sich an Dungeon Master, Spielleiter:innen und kreative Köpfe, die ihren Runden mit Spannung, Witz und Magie neue Impulse verleihen möchten.

Kunstwerke in Kartenform

Das Deck besteht aus 20 Segenskarten und 20 Flüchen, die jede Spielsitzung auf unvorhersehbare Weise verändern können. Ob spontane Glücksmomente oder dramatische Wendungen, es entstehen hier improvisierte Szenen wie von selbst. Jede Karte ist zudem ein kleines Kunstwerk: Die ausdrucksstarken Illustrationen stammen aus der Feder des international bekannten Künstlers Tim Foley.

Werbung

Die Rückseiten der Karten sind einheitlich und eignen sich daher perfekt für Zufallsziehungen: einfach ziehen, lesen und das Abenteuer entfalten lassen.

Ideal für spontane Sessions und kreative Spielleiter:innen

Vor allem Dungeon Master, die gern aus dem Moment heraus erzählen, werden am Game Master’s Deck – Flüche und Segen ihre Freude haben. Eine einzige Karte kann das Schicksal einer ganzen Runde verändern: Ein Charakter wird mit Glück gesegnet, ein anderer verflucht. Plötzlich verwandelt sich jedes gesprochene Wort in Gesang. Was als einfache Szene beginnt, kann sich in Sekundenschnelle in ein chaotisches, aber grandioses Improvisationsabenteuer verwandeln, denn jede gezogene Karte verändert die Geschichte und bringt neue Dynamik ins Spiel. So entsteht Spannung, ohne dass man sich lange vorbereiten muss.

Erzählfluss vor Planung, Emotion vor Perfektion

Ginni Di beschreibt ihr Kartendeck als „kreativen Funken für alle, die Geschichten lebendig erzählen wollen, ohne stundenlange Vorbereitung“. Ihr Ansatz: Erzählfluss vor Planung, Emotion vor Perfektion. Diese Philosophie zieht sich durch all ihre Projekte, von YouTube bis hin zu Conventions und spiegelt sich nun auch in diesem Deck wider.

Werbung

Die exklusive Creator-Box mit Bonus-Inhalten

Zum Launch erscheint das Kartendeck in einer limitierten Creator-Box, die zusätzlich das Buch „The Game Master’s Book: Fallen, Rätsel und Dungeons“ enthält. Autor Jeff Ashworth liefert darin über 60 knifflige Rätsel, 50 Dungeon-Kammern und drei One-Shot-Abenteuer, die selbst erfahrene Spieler:innen herausfordern. Zusammen bilden Buch und Deck ein komplettes Werkzeugset für kreative, unvorhersehbare und erinnerungswürdige Sessions. Perfekt für alle, die ihre Geschichten auf das nächste Level heben möchten.

Ein Must-have für D&D-Fans

Bislang gab es im deutschsprachigen Raum kein vergleichbares Produkt, das Improvisation, Spielmechanik und künstlerisches Design so gekonnt verbindet. Mit dem Game Master’s Deck – Flüche und Segen beweist Ginni Di, dass Dungeons & Dragons auch auf Deutsch seinen ganz eigenen Zauber entfalten kann.

Ob beim ersten Abenteuer oder nach vielen gespielten Runden, dieses Deck sorgt für frische Ideen, Spannung und Spielspaß. Es ist Inspiration und Unterhaltung zugleich. Ein echter Geheimtipp für alle D&D-Fans.

Werbung

Ein neuer Standard für kreatives Spielleiten

Mit dem Game Master’s Deck – Flüche und Segen schafft Ginni Di mehr als nur ein Spielzubehör. Sie liefert ein Werkzeug, das Fantasie freisetzt und Geschichten zum Leben erweckt. Das Deck lässt dich Rollenspiel wieder so erleben, wie es gedacht ist: gemeinsam erzählen, staunen, lachen und manchmal auch scheitern. Es erinnert daran, dass nicht jede Wendung planbar sein muss, um großartig zu sein. Manchmal reicht eine Karte, um Magie entstehen zu lassen.

Das Game Master’s Deck – Flüche und Segen erscheint im Riva Verlag und ist ab sofort auf Amazon erhältlich.

Mehr zu Dungeons & Dragons erfährst du in unserer nächsten DailyGame-Podcast-Episode mit Ari und Michi über die neuen D&D-Regeländerungen.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Werbung