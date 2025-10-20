Michael WeingärtnerMichael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

Willkommen zur neuen Episode des DailyGame Podcasts. Unsere DnD – Nerds Ari und Michi haben die Würfel bereitgelegt und stürzen sich in den größten System-Sprung seit Jahren: das Dungeons & Dragons Player’s Handbook 2024.

Im Herbst 2024 ist die neue Edition erschienen, mittlerweile auch auf Deutsch. In unserer Folge sprechen wir darüber, warum sich das Buch „gleich und doch neu“ anfühlt: vom frischen Kapitel-Layout („How to Play“ vor der Charaktererschaffung) über Species statt Race und Background. Dazu klären wir, was am Tisch wirklich wichtig ist: DER SPASS!

Warum lohnt sich das Update? Wer schneller von der Idee zur spielfertigen Figur kommen möchte, klare Texte schätzt und Build-Freiheit mag, profitiert sofort. Perfektionist*innen beim Balancing müssen abwägen – unsere Tendenz: 8/10, mit Luft nach oben, je mehr Praxis am Tisch desto erfolgreicher der Umstieg.

Ausserdem wird unser Podcast erstmals gesponsert und zwar passend zum Thema vom riva Verlag – und „The Game Master’s Deck: Flüche und Segen!“

„Das erste deutschsprachige Dungeon-&-Dragons-Kartendeck von Ginny Di, speziell für Spielleiter:innen und kreative Köpfe.

40 liebevoll illustrierte Karten – 20 Segen und 20 Flüche – die jede Session spannender machen.

Ideal für spontane Abenteuer, unerwartete Wendungen und ganz viel Spielspaß.

Jetzt erhältlich im riva Verlag und überall, wo’s Bücher und Nerd-Stuff gibt.“

Also Kopfhörer auf, Würfel bereit legen und ab in die neue Folge des Dailygame Podcasts.

