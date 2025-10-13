Game City Wien 2025 – Wenn Gaming die Stadt erobert

Arianusch RiesnerMedienmacherin, Podcasterin und Storytelling-Profi mit einem Faible für Nerdkultur, Rollenspiele und Diversität. Mit Formaten wie Nerd Sisters (Frauen & Diversität in der Nerdwelt), Rolling Madness (maßgeschneiderte D&D-Abenteuer) und DailyGame vorallem im Podcast, schafft sie Räume für kreative Geschichten, starke Communitys und neue Stimmen. Als Dungeon Master, Produzentin und Sprecherin bringt sie Leidenschaft, Expertise und +5 auf Charisma in jedes Projekt.

Wien hat sich auch heuer wieder in ein Paradies für Gamer:innen verwandelt: Die Game City 2025 im Wiener Rathaus öffnete ihre Tore und bot alles, was das Spielerherz begehrt. Von eSport-Bühnen über Indie-Games bis hin zu Retro-Klassikern und informativen Ständen für Kinder und Familien war wirklich für alle etwas dabei.

Die Stimmung? Elektrisierend. Zwischen Lachen, leuchtenden Bildschirmen und Cosplay-Kostümen war klar zu spüren: Gaming verbindet Generationen.

Cosplay in seiner schönsten Form

Mit über 85.000 Besucher:innen brach die Game City heuer erneut ihren eigenen Rekord und blieb dabei längst nicht nur im Rathaus.

Die Cosplay-Parade am Samstag zog durch die Stadt: Hunderte Fans in liebevoll gestalteten Kostümen verwandelten die Mariahilfer Straße in ein farbenfrohes Meer aus Fantasy-, Anime- und Gaming-Charakteren, bevor sie am Rathausplatz in einer Welle aus Applaus empfangen wurden. Zwischen kunstvoll geschneiderten Gewändern, leuchtenden Rüstungen und detailverliebten Accessoires zeigte sich, wie sehr Gaming, Fantasie und Handwerk ineinandergreifen. Für viele Kinder und Eltern war dieser Moment ein Höhepunkt, ein lebendiges Symbol dafür, dass Gaming verbindet.

Für Kinder, Eltern und alle dazwischen – Familienfreundliches Gaming in Wien

Besonders beeindruckend war erneut das vielfältige Familienangebot. Während die Kleinsten neugierig erste Spiele ausprobierten, konnten Eltern sich informieren, wie sie Gaming im Alltag ihrer Kinder sinnvoll begleiten und mit pädagogischen Spielen bereichern. Gerade diese Verbindung aus Spaß und Bildung macht die Game City so besonders. Sie zeigt, dass Gaming längst mehr ist als bloßer Zeitvertreib. Es ist Kultur, Kommunikation und ein Teil unserer digitalen Zukunft.

Ein Wiedersehen der Community

Da ich in der Branche tätig bin, war die Game City für mich persönlich wie ein großes Klassentreffen. Überall traf ich bekannte Gesichter aus der österreichischen Gaming-Szene: Kolleg:innen, Partner:innen und Creator:innen, die man oft das ganze Jahr über nur online sieht. Inmitten des bunten Trubels blieb Zeit für Gespräche über neue Projekte, spontane Ideen und viele gemeinsame Erinnerungen.

Solche Begegnungen zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie lebendig, vernetzt und unterstützend die Community in Österreich ist und wie viel Herzblut in dieser Szene steckt.

Auf der Bühne: Karrierechancen in der Gaming-Szene

Ein besonderes Highlight war meine Teilnahme an einer Podiumsdiskussion von WienXtra. Gemeinsam mit Lunarie sprach ich über Karrierewege in der Gaming- und Medienbranche. Die Runde wurde von Rebecca „JustBecci“ Raschun moderiert. Sie war, wie schon beim A1 Esports Festival, auch bei der Game City 2025 als Hauptmoderatorin im Einsatz war und gab auch Einblicke in ihr Berufsleben.

Unser Ziel: Kindern und Jugendlichen zeigen, welche Möglichkeiten in dieser Branche stecken. Wir erzählten von unseren Werdegängen, sprachen über Herausforderungen und beantworteten viele neugierige Fragen:

Wie wird man eigentlich Podcasterin?

Was macht eine Moderatorin genau?

Und kann man mit Gaming wirklich seinen Lebensunterhalt verdienen?

Die Begeisterung im Publikum war groß und genau das zeigt, wie wichtig es ist, über Chancen in der Kreativ- und Medienwirtschaft zu sprechen.

Gaming ist mehr als ein Hobby

Die Game City 2025 in Wien hat einmal mehr bewiesen, dass Gaming Menschen zusammenbringt, Vorurteile abbaut und kreative Karrieren inspiriert. Zwischen Cosplayern, Entwicklern, Streamerinnen und Familien verschwimmen die Grenzen. Was bleibt, ist ein gemeinsames Staunen über das, was digitale Welten heute leisten können.

Am Ende des Tages geht es hier nicht nur um Konsolen, Controller und Code, sondern um Leidenschaft, Vielfalt und Gemeinschaft.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!